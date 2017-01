Barça : Un calendrier assez compliqué en février

Le tirage au sort des demi-finales de Copa del Rey s’est déroulé ce vendredi et a offert une grande affiche avant la finale. Le FC Barcelone affrontera l’Atlético Madrid dans une double confrontation mais également en Liga le 26 février prochain. Un calendrier qui se complique de plus en plus pour les blaugranas puisque ces derniers disputeront le match aller de Ligue des Champions contre le PSG le 14 février au Parc des Princes.

Entre le 5 et le 26 janviers, les hommes de Luis Enrique joueront sept matchs et le rythme s’intensifiera de plus en plus, ce qui nécessitera plusieurs rotations.

Le calendrier du FC Barcelone en février :