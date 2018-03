Barça : Umtiti s’éloigne du club…

Le quotidien catalan Sport a consacré sa Une du lundi au défenseur du FC Barcelone, Samuel Umtiti : «Umtiti en voie de disparition».

Le média explique les négociations entre le club blaugrana et l’international français auraient échoué car les deux parties ne seraient pas d’accord pour le salaire du joueur. Le défenseur du Barça réclamerait un salaire de 9 millions d’euros par an que lui propose Manchester United, mais la direction catalane refuse de s’aligner à cette offre. Sous contrat jusqu’en juin 2021 et une clause fixée à 60 millions d’euros, Samuel Umtiti pourrait rejoindre l’Angleterre l’été prochain..