Barça : Trois semaines d’absence pour Arda Turan

Le virus FIFA a encore frappé et c’est Arda Turan qui le paie cette fois-ci. Le milieu de terrain turc souffre d’une lésion musculaire, après avoir disputé le match de qualification pour le Mondial 2018 contre la Finlande, et l’amical face à la Moldavie.

Le joueur était de retour ce mercredi à Barcelone et a eu une mauvaise surprise lorsque ce dernier est passé voir le staff médical du club. Touché à l’adducteur de la jambe droite, Arda Turan sera écarté des terrains pendant une durée de trois semaines et manquera les rencontres de championnat contre Granada, Séville, Malaga et la Real Sociedad ainsi que le match aller contre la Juventus . Ce dernier pourrait être apte pour le retour du Clasico qui se disputera à Santiago Bernabéu le 23 avril prochain.