Barça : Trois prolongations à venir !

Si au Real Madrid les prolongations de contrats ne cessent de s’enchaîner, au FC Barcelone trois sont en cours. Selon le quotidien Sport, le club catalan aurait commencé à discuter avec trois joueurs afin de prolonger leurs bails. Les concernés seraient : Sergi Roberto, Gérard Piqué et Gérard Deulofeu qui a signé son retour au club cette saison. Concernant les cas de Messi et Iniesta, rien n’est encore fait et la direction espère finaliser ces dernières au plus vite.

Sergi Roberto qui a une clause fixée actuellement à hauteur de 40 millions d’euros devrait voir cette dernière augmenter car c’est une pièce maîtresse du projet. Son contrat court actuellement jusqu’au 30 juin 2019.

Le cas de Piqué ne traite pas d'un problème de clause puisque celle du défenseur est fixée à 200 millions d'euros et son contrat s'achève le 30 juin 2019. Le club voudrait le renouveler pour quelques années supplémentaires.

Enfin, Gerard Deulofeu qui a signé son retour cette saison a également un contrat jusqu'en 2019 et une clause qui est fixée seulement à 20 millions d'euros. Ce joueur prometteur devrait voir sa clause augmenter et son contrat également.