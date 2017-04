Barça : Trois joueurs suspendus contre Malaga

Ivan Rakitic ne pourra pas disputer la rencontre de championnat contre Malaga le week-end prochain, après avoir écopé d’un cinquième carton jaune lors du duel face à Séville, mercredi soir.

Gérard Piqué et Sergi Roberto sont également sanctionnés pour la même raison. A l’approche du Clasico le 23 avril prochain, il ne reste que deux matchs avant d’affronter le Real Madrid et n’ont pas pris de risque de manquer cette rencontre de la plus haute importance.