Barça : Trois joueurs sur le point de prolonger

Comme l’annonçait le quotidien catalan Mundo Deportivo, le FC Barcelone va prolonger d’autres joueurs en plus de Messi, dont les négociations sont toujours en cours. Ainsi, Ivan Rakitic, Marc-André ter Stegen et Iniesta sont les trois prochains objectifs du club catalan, avant que la saison actuelle ne s’achève, afin de prolonger la continuité.

L’idée serait de prolonger le gardien de but et le joueur croate jusqu’en 2021/22. L’international allemand atteindra l’âge de 30 ans et le milieu de terrain 34 ans. Au sujet d’Iniesta, le deal serait de prolonger son contrat de 2018 à 2020 jusqu’à ses 36 ans.