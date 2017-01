Barça : Trois joueurs sont en sursis

Lors de la rencontre de demi-finale aller Atlético – FC Barcelone de Copa del Rey mercredi, trois joueurs du Barça devront être prudents et ne pas recevoir un carton jaune pour d’être sanctionner lors du prochain match. Jordi Alba, Neymar et Samuel Umtiti sont en sursis pour accumulation de carton jaune et pourraient manquer le match retour en cas de faute.

En Copa del Rey, il suffit de trois cartons jaune pour être sanctionné pendant une rencontre. Si l’un de ces derniers joueurs cités est par ailleurs sanctionné au match retour, c’est en finale que cela portera préjudice aux Catalan, si ces derniers se qualifient face aux colchoneros.