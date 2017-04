Le FC Barcelone affronte l’Espanyol samedi, à l’occasion du derby catalan pour la 35ème journée de championnat à Power 8.

Trois joueurs sont sur la sellette et sous la menace d’une suspension après voir accumulés plusieurs cartons et pourraient ne pas disputer la rencontre contre Villarreal. Samuel Umtiti, Sergi Roberto et Jordi Alba sont les joueurs concernés lors du derby qui sera arbitré par Undiano Mallenco.