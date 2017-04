Barça : Trois départs la saison prochaine ?

Le FC Barcelone prépare une révolution selon la presse espagnole et cela doit passer par des départs. Les noms de Mathieu, Mascherano ou encore Arda Turan sont ceux proches de la sortie l’été prochain. Le club doit décidé d’introduire de nouveaux changements dans l’effectif pour changer de visage la saison prochaine.

Le cas de l’international turc est qu’il n’a pas réussi à s’imposer en tant que titulaire et avec l’impossibilité de laisser Neymar au repos. Mascherano pourrait vivre ses derniers jours en tant que joueur blaugrana, après avoir passé de nombreuses années et avoir beaucoup apporté au club. En ce qui concerne Mathieu, le défenseur français a montré beaucoup d’irrégularités et il serait quasiment impossible de le voir porter le maillot du Barça la saison prochaine.