Barça : Trois absents face au PSG

Le FC Barcelone a communiqué la liste des 21 joueurs convoqués pour le compte des huitièmes aller de Ligue des Champions contre le PSG mardi (20h45) au Parc des Princes.

Trois joueurs ne seront pas disponibles pour le retour de la prestigieuse compétition européenne : Javier Mascherano, Aleix Vidal qui a été opéré dernièrement d’une luxation du genou droit et Arda Turan qui récupère d’une surcharge musculaire à l’adducteur du pied droit qui l’a empêché de joueur Alavés – Barça le week end dernier. Gérard Piqué et Rafinha qui ce dernier a reçu l’accord médical récemment, sont quant à eux de retour et seront du voyage dans la capitale française. Luis Enrique a décidé de convoqué deux joueurs de la réserve Aleix Vidal et Carles Aleñá qui étaient tous les deux sur le banc à Mendizorroza.