Barça : Thomas Lemar intéresse les Catalans

Selon le quotidien L’Equipe, le Barça est intéressé par le transfert du joueur de Monaco Thomas Lemar, l’une des pépites du football français. À en croire le média français, le club blaugrana à suivi l’évolution du milieu de terrain depuis un petit moment. Son prix est fixé à pour l’heure, à hauteur des 30 millions d’euros.

Lemar a réalisé ainsi deux saison pleines à Monaco au plus haut niveau et devra trouver une porte de sortie dès cet été pour continuer son processus d’évolution. Entre M’Bappé et Thomas Lemar, le FC Barcelone est disposé à négocier avec le club du rocher dès les prochains jours.