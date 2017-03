Barça : Thiago n’écarte pas un retour en Espagne

Le pure produit de La Masia Thiago Alcántara, réalise actuellement une grande saison au Bayern Munich, sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais le milieu de terrain espagnol pourrait effectuer en retour dans sa terre natale, quatre années plus tard.

Si Rafinha son frère, est resté au FC Barcelone, Thiago lui, n’écarterait pas un retour dans son club formateur, selon la Cadena SER. Le directeur sportif du FC Barcelone Robert Fernandez apprécie grandement les qualités et le style du joueur espagnol, qui convient parfaitement à celui du Barça.

Actuellement épanoui au Bayern Munich avec sa femme et son futur enfant, le joueur bavarois pourrait retrouver la motivation avec un retour en Catalogne pour sa toute nouvelle vie. Lié avec son club jusqu’en 2019, la direction allemande souhaite prolonger le joueur et lui offrir un salaire digne d’un top mondial. Reste à voir si l’appel du Barça sera plus fort qu’un nouveau contrat en Allemagne.