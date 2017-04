Barça : Ter Stegen “La décision qu’a prise Luis Enrique n’est pas quelque chose de facile”

Le gardien de but du FC Barcelone Marc-André Ter Stegen, s’est exprimé lors d’une interview accordée par le quotidien La Vanguardia. Le portier allemand a confié qu’il était heureux à Barcelone et qu’il se sentait plus valorisé cette saison en tant que titulaire.

“Je vis le moment et c’est le plus important. Je suis content ici, avec mes coéquipiers, mes amis et j’espère gagner encore plusieurs titres, c’est l’objectif”, a reconnu le gardien de but blaugrana. Interrogé sur l’intérêt de Manchester City et notamment sur le départ de Luis Enrique, Ter Stegen a considéré qu’il ne pensait pas à ça: “Je pense que nous ne sommes pas encore arrivés à ce point encore. Il a gagne beaucoup de titres avec nous et a fait toujours le meilleur pour le club. J’imagine que la décision qu’il a prise n’a pas été facile. Nous sommes très reconnaissants envers lui mais il reste encore La liga, la Champions et la finale de la Copa.. Pour l’intérêt de Manchester City, c’est mieux de ne pas parler de ça, nous sommes concentrés dans la compétition”, a expliqué l’international allemand au média espagnol.