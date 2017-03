Barça : Suarez “S’il y a une équipe capable de remonter un 4-0, c’est le Barça”

Luis Suarez s’est exprimé lors d’une interview accordée à l’hebdomadaire France Football, qui sera publié dès dimanche matin. Le journal français a publié un extrait sur sa page web pour l’occasion avant la match retour des huitièmes de finales contre le PSG au Camp Nou.

Les Blaugranas qui se sont inclinés 4-0 à l’aller croient en la remontada et l’attaquant uruguayen reste optimiste quant à cette dernière: “On va faire tout notre possible pour donner une autre image et ce qu’est le vrai Barça. Ce sera une situation difficile mais ce n’est pas impossible. Et si une équipe est bien capable de remonter un 4-0, c’est bien le Barça”, a affirmé le joueur. “Nous avons la qualité et le caractère pour sortir de cette situation”.

Suarez a également parlé du travail notamment défensif, du trident “Leo, Ney et moi sont les premiers défenseurs à travers de notre pression. Nous sommes ici pour tenter de récupérer le ballon et pour couper les attaques de l’adversaire, ainsi que protéger notre défense. Nous courons avec cette idée en tête”.