Barça : Suarez prolonge jusqu’en 2021 (Officiel)

C’était une nouvelle attendue par les supporters blaugranas et elle est désormais officielle ! Après la prolongation de Neymar et celle de Messi qui ne tardera pas, c’est au tour de Luis Suarez de rempiler avec le FC Barcelone jusqu’en 2021 selon le communiqué publié par le club catalan, assuré de conserver son trio de la MSN quelques années de plus.

La clause de l’attaquant uruguayen est désormais fixée à hauteur de 200 millions d’euros. Son nouveau contrat sera signé vendredi 16 décembre à 13h30 dans les bureaux du club.