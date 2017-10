Barça : Suarez devra se faire opérer

Luis Suarez passera sous le billard pour extraire un quiste synovial au genou droit qu’il empêche d’être à cent pour cent depuis le début de saison selon Radio Catalunya

L’opération a déjà été programmée avec le joueur uruguayen pour être réalisée au mois de novembre. L’intervention se fera rapidement et l’attaquant du FC Barcelone sera écarté des terrains entre 2 et 3 semaines. Le but étant de se faire opérer lors de la prochain trêve pour gagner du temps et manquer le moins de matchs possibles.