Barça : Suarez « Coutinho peut apporter beaucoup »

Lors d’une interview accordée à Mundo Deportivo, Luis Suarez est revenu sur la saga Coutinho et serait même pour l’arrivée du Brésilien à Barcelone.

« Oui je parle avec Coutinho. A-t-il envie de venir ? Bien sûr qu’il doit avoir envie de venir car c’est un joueur qui a de l’ambition et n’importe quel joueur aimerait venir à Barcelone. Il a passé un moment difficile et très compliqué, mais en tant que professionnel, il a continué à montrer qu’il était un bon joueur et ses qualités. Après avoir essayé de quitter Liverpool, il a continué à aider l’équipe et à travailler. Que peut-il apporter au Barça ? Beaucoup. Je le connais comme personne et comme joueur car j’ai joué avec lui mais ce que peut apporter Coutinho, tout le monde le sait », a déclaré l’Uruguayen.