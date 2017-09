Barça : Sergi Roberto et Denis Suarez de retour contre la Juventus

Ernesto Valverde a dévoilé la liste des joueurs qui disputeront le premier match de Ligue des Champions, contre la Juventus. Aleix Vida, Lucas Digne et Thomas Vermaelen sont tous les trois absents pour décision technique.

Paco Alcacer est par ailleurs malade et souffre d’une gastro-entérite. Mardi, les Blaugranas recevront le club de la vieille Dame pour le premier match de phase de poule. Un choc. Les nouveaux de la convocation sont le retour de Sergi Roberto et Denis Suarez qui ont reçu l’accord médical. Arda Turan et Rafinha récupèrent toujours.

La liste des convoqués : Ter Stegen, Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Javier Mascherano, Paulinho Bezerra, Gerard Deulofeu, Jordi Alba, André Gomes et Samuel Umtiti.