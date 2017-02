Barça : Ronaldinho exposera son Ballon d’Or au musée

Ronaldinho a fait son retour au FC Barcelone ! L’ancienne légende brésilienne a signé dans le club catalan une nouvelle fois, mais pas en tant que footballeur, il sera le nouvel ambassadeur du Barça, à l’échelle mondiale.

Les blaugranas ont officialisé son transfert vendredi sous ses nouvelles couleurs. Lors de sa présentation officielle au Camp Nou, Ronaldinho était une vraie bête médiatique. “Je suis très reconnaissant de revenir ici et j’exposerai mon Ballon d’Or au musée du club, c’est le lieu le plus approprié”, a déclaré l’ancien joueur qui a voulu réaliser un grand geste pour son club de coeur. L’émotion était présente dans la salle pour le retour du brésilien, qui a tant apporté au FC Barcelone: “Je suis très ému et fier de recevoir cette invitation aussi pour ma famille ainsi que mes amis”, a t-il informé