Barça : Rakitic “Si je devais me jeter d’un pont pour l’entraîneur, je le ferais”

Le milieu de terrain du FC Barcelone Ivan Rakitic, s’est montré très élogieux et reconnaissant envers son entraîneur Luis Enrique. Si l’international croate dispose d’un temps de jeu relativement faible depuis le dernier Clasico du 3 décembre, le joueur s’est confié à France Football, laissant entendre qu’il n’y avait aucun problème avec son coach.

“ Si je devais me jeter d’un pont pour l’entraîneur, je le ferais, sans aucun doute. Luis Enrique m’a beaucoup aidé, il m’a tout de suite accordé sa confiance, et ça m’a permis de travailler tranquillement. Avec un regard ou un sourire, il te transmet la confiance nécessaire pour faire les choses bien. En plus, c’est lui qui a sollicité mon arrivée”, a confié Rakitic.

L’ancien sévillan s’est montré déterminé et prêt à tout donner et se mettre au service de ses coéquipiers: “Je cherche juste à répondre présent à chaque instant du match. Si demain je dois courir dix kilomètres de plus pour qu’ils soient performants, je le ferai avc grand plaisir. Je ne veux pas être le gars qui est dans l’action juste pour apparaitre sur la photo. Je dois dire que j’éprouve une grande fierté de faire partie de cette équipe, même si je ne me contente pas de ce que j’ai obtenu. Je vis à 100% pour le football et j’en veux toujours plus. Ça marche bien pour moi, mais je peux encore m’améliorer et je dois travailler pour cela”