Barça : Rakitic a exprimé son mal-être à Barcelone

Le milieu de terrain du FC Barcelone Ivan Rakitic, serait dans une situation délicate selon le quotidien britannique The Sun, qui a dévoilé l’existence d’un groupe WhatsApp.

L’international croate partagerait un groupe Whastapp avec les joueurs de la Juventus Mario Mandzukic et Marko Pjaca ainsi que son ancien coéquipier Dani Alves. Selon le même média, les joueurs s’échangeraient de messages au point que les représentants de la Juventus blague concernant sa situation à Barcelone. Rakitic a de nouveau été placé sur le banc lors de la dernière rencontre de Copa del Rey contre l’Athletic et dispose de moins en moins de la confiance de son entraîneur. “Rakitic écrit à propos de son mal-être à Barcelone, que sa relation avec Luis Enrique à changé et qu’il souhaiterait changer d’air”, a informé le média anglais.