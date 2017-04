Barça : Rafinha finalement absent 15 jours

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone ! Rafinha Alcantara qui souffrait d’une blessure au ménisque et qui devait être écarté des terrains pendant plus d’un mois, sera de retour plus tôt.

Les tests effectués ce mardi à la clinique ont écarté une blessure important pour le milieu de terrain brésilien, rassuré. Son temps d’indisponibilité est de 15 jours, et ce dernier sera à disposition de Luis Enrique pour disputer le Clasico le 23 avril prochain, à Santiago Bernabéu. Ainsi, Rafinha manquera les matchs de championnats contre Séville, Malaga, la Real Sociedad ainsi que les quarts de finale aller de Ligue des Champions contre la Juventus.