Barça : Quand un joueur se fait passer pour une recrue !

“Nouveau chapitre. Merci à tous pour vous messages et vos appels après avoir commencé une nouvelle étape dans un grand club comme Barcelone. C’est un honneur. #ViscaBarça #Merci”. C’est le tweet publié par Ryan Mc Laughlin, accompagné d’une photo où il apparaît au Camp Nou, prenant la pose avec le nouveau maillot du FC Barcelone.

Un message d’un jeune de la réserve de Liverpool âgé de 22 ans, qui a semé la pagaille sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Le latéral droit et international d’Irlande du Nord a semé le doute et créé de nombreuses interrogations suite à son tweet. Un tweet qui sonne faux puisqu’en réalité, Ryan McLaughlin est actuellement en vacances avec ses amis à Barcelone.. rien d’autre.

New chapter. Thanks for the messages everyone buzzing to get started at such a big club like Barcelona. Honoured 🙌🏻 #viscabarca #gracias pic.twitter.com/yJHjcBYuZR

— Ryan McLaughlin (@RyanMcL2) 1 juillet 2017