Barça : Quand Ter Stegen défend Umtiti

Trêve internationale ou non, Ter Stegen a défendu son coéquipier du FC Barcelone Samuel Umtiti, ce mardi, après des propos racistes qui ont été tenus sur Twitter. Lors d’un chat organisé par l’international allemand sur le célèbre réseau social, plusieurs questions d’ordre sportif ou encore privé ont été posé au portier.

Parmi ces questions, un utilisateur a demandé si Samuel Umtiti devait être titulaire “même s’il était noir”. Une question qui n’a pas plus à Ter Stegen qui a aussitôt riposté : ” Les réseaux sociaux nous permettent d’exprimer ce que nous voulons, mais pour les commentaires racistes et irrespectueux comme cela, il n’y a pas de place “. L’utilisateur en question a vite supprimé son tweet par la suite.

Social media allows us to express what we want, but for a racist and disrespectful comments such as that – there is no place! 👎🏻 https://t.co/gPxQa8ur2P

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) 15 novembre 2016