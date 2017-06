Barça : Quand Messi dément une facture

Leo Messi a fait taire la polémique qui tourne sur les réseaux sociaux, depuis qu’un employé d’un restaurant à Ibiza, a publié une facture qui appartiendrait à l’attaquant argentin. Le montant total affiché est de 37 300 euros, dont 24 000 euros de champagne

Dans cette addition on peut constater 27 pizzas ou encore 41 bouteilles de Dom Pérignon. Curieux puisque le joueur du FC Barcelone était en compagnie de Suarez, Cesc et leurs compagnes. Sur la publication Instagram, La pulga a démenti : “Hahaha mais quelle manière de parler. Comment ils inventent et le plus beau c’est que les gens y croient”.