Barça : Prolongation imminente pour Messi

Selon le quotidien catalan Sport, la prolongation de Messi est très proche avec le FC Barcelone. Avant cela, le club a déjà apposé les signatures de Busquets, Neymar ou encore Suarez et attendent celles de Rakitic et Ter Stegen, en plus de l’attaquant argentin qui est prioritaire.

Le même média informe que le contrat est déjà prêt depuis plusieurs jours et c’est le président Bartomeu qui tenait à faire les négociations personnellement, ayant une très bonne relation avec Messi. L’international argentin aura 30 ans en fin de saison et a accepté depuis très longtemps l’idée de terminer sa carrière au Barça. Le club catalan reconduira son contrat jusqu’en 2022, soit jusqu’à ses 35 ans, même une année en plus en option.