Barça : Prolongation de Suarez imminente

Le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu, a confirmé jeudi que l’attaquant uruguayen Luis Suarez, allait bientôt signer son nouveau contrat

«Nous allons prolonger Suarez, il ne reste que quelques petits détails. Nous annoncerons cela dans les jours ou semaines à venir et ce sera un beau cadeau de Noël», a déclaré Bartomeu au quotidien madrilène Marca. Si Neymar et Messi ont déjà prolongé, il ne manque plus que le troisième joueur du trio de la MSN.