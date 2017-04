Barça : Présentation du stade Johan Cruyff

Le FC Barcelone a présente ce lundi le nouveau stade qui portera le nom de Johan Cruyff en hommages, et qui sera construit aux alentours de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

“C’est un stade où jouera le Barça B, les Juvéniles et l’équipe féminine. Nous nous sentons fiers d’être l’un des clubs avec le plus de joueur formés à la maison et qui jouent dans les grands championnats européens”, a déclaré le président du club, Josep Maria Bartomeu. L’infrastructure pourra accueillir plus de 6 000 spectateurs et 700 places de parkings pour un montant de 19 millions d’euros.

