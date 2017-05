Barça : Pizzi, une alternative pour succéder à Luis Enrique

Le Barça est toujours à la recherche du successeur de Luis Enrique. Le club aimerait avoir un technicien qui connait bien la maison et qui serait capable d’évoluer dans un projet qui nécessite de nombreux titres et un bon style de jeu.

Les deux noms actuels sont ceux d’Ernesto Valverde et de Juan Carlos Unzué alors qu’un nouveau s’est ajouté à la liste, celui de Juan Antonio Pizzi, l’actuel sélectionneur du Chili, et l’ancien de Valence. C’est un entraîneur qui maintien une grande relation avec le club catalan après y avoir évolué en tant que footballeur. Il a gagné des titres en Argentine et lors de son étape à Valence.