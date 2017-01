Barça : Piqué s’en prend à Tebas

Gérard Piqué ne cesse de s’en prendre à l’arbitrage, et cette fois-ci le joueur catalan a récidivé après le match nul concédé face à Villarreal dimanche soir pour le compte de la 17ème journée de Liga (1-1). Le défenseur central du FC Barcelone reproche au corps arbitral une main dans la surface oubliée et donc un penalty non sifflé en faveur des blaugranas:

“Il y a deux mains évidentes de la part de Bruno. J’ai aussi vu la main de Mascherano, mais on parle de mains intentionnelles d’un côté et involontaire de l’autre”, a expliqué Gérard Piqué. “Chaque semaine qui passe me donne un peu plus raison. Ça confirme ce que je disais la semaine dernière.”

Enervé après la rencontre, l’international espagnol a interpellé le président de la Liga, Javier Tebas, présent dans les tribunes du Madrigal depuis la pelouse «Hey Tebas, tu les as vu ? Toi, oui, toi», lui aurait-il déclaré selon la radio Rac1. Une attitude qui pourrait lui porter préjudice pour la suite.