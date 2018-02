Barça : Piqué sauve le club et calme les Pericos

Le Barça s’est fait peur ce dimanche, et a bien failli perdre son invincibilité en Liga contre l’Espanyol Barcelone lors d’un nouveau nouveau derby, qui s’est achevé par un match nul (1-1). Grâce à cette ce point remporté, les Blaugranas ont obtenu le record grâce à leurs 18 victoires et 4 matches nuls, soit 58 points engrangés. Leaders avec 60 buts marqués et 11 encaissés, les Blaugranas poursuivent leur sans-faute.

Les hommes de Valverde étaient menés 1-0 suite à un but de Moreno de la tête(66e), alors que Messi débutait sur le banc. L’attaquant argentin entré en jeu, s’est montré décisif et offrait la passe décisive à Gérard Piqué qui lui permettait d’égaliser en fin de rencontre (1-1, 82e). Le défenseur a célébré son but en demandant au public de Cornella de se taire. Ce dernier a expliqué son geste : “Après tous ces événements, leur faire chut était le minimum que je pouvais faire. Une grande partie de leurs supporters ont visé ma famille la dernière fois que je suis venu. Pas tous, mais bon, si leur club ne les dénonce pas…”, a déclaré l’international après un match très tendu.