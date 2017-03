Barça : Piqué “Ramos a raison, le 6-1 était historique comme gagner une LDC”

Gérard Piqué a présenté sa nouvelle boisson énergisante ce jeudi soir et n’a pas échappé aux questions des médias après la remontada contre le PSG : “Ce qui s’est passé l’autre chose fut totalement historique comme l’a dit Ramos. La polémique ne me blesse pas. J’ai profité de ce moment comme un enfant. C’était comme gagner une Champios League. Le plus important est de tenter de la gagner”.

En ce qui concerne le tirage au sort des quarts qui aura lieu vendredi en fin de matinée, le défenseur central du FC Barcelone a donné son opinion à ce propos. “On a éliminé l’Atletico cette année en Copa et Madrid en Champions la dernière fois que nous nous sommes rencontré. Je n’ai aucune peur d’affronter personne. L’adversaire qu’on aura sera difficile”, a confié l’international espagnol.