Barça : Piqué pourrait être sanctionné suite à ses déclarations

Comme nous le savons tous, Gérard Piqué ne sait pas tenir sa langue dans sa poche, surtout lorsqu’il y a une injustice. Après la défaite face à l’Athletic Bilbao jeudi soir à San Mames en Coupe du Roi (2-1), le défenseur central du FC Barcelone a montré son mécontentement en zone mixte sans peser ses mots envers le corps arbitral.

“Le pénalty sur Neymar était très clair et aussi ce que m’a fait Gorka. Mais nous savons comme cela fonctionne. Nous avons vu ce qui s’était passé mercredi pendant Séville – Real Madrid lors des dernières minutes. Nous aimons jouer au football non à la roulette, et c’est ce que font les arbitres”, a déclaré le défenseur catalan. Suite à ces mots, le journaliste de la Cadena Cope Isaac Fouto, a informé sur les réseaux sociaux que le comité arbitral allait analyser lundi les propos de Piqué afin de savoir s’ils doivent être sanctionnés ou non.