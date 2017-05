Barça : Piqué parle de la victoire la plus importante de sa carrière

Lors d’une interview accordée au quotidien Le Parisien, Gérard Piqué a parlé du la victoire la plus importante de sa carrière. Le défenseur du FC Barcelone a reconnu que c’était la remontée historique contre le PSG en Ligue des Champions.

“C’est la victoire la plus importante de toute ma carrière sportive. Les titres sont évidemment les meilleurs moments mais c’est l’une des nuits les plus heureuses que j’ai vécu. C’est victoire est très significative. Gagner 6-1 et se qualifier.. l’ambiance était incroyable. Les gens y ont cru et ont nous ont aisé à le faire”, a t-il confié. “Nous savions que c’était difficile mais nous avons fait un match parfait”.