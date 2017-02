Barça : Piqué met de l’huile sur le feu après la victoire du Real Madrid

Barcelone a cette fois-ci visé la remontée du Real Madrid à Villarreal (2-3) dimanche soir, qui a généré une grande polémique sur la main involontaire de Bruno et permis à Cristiano Ronaldo d’inscrire le deuxième but sur penalty.

L’international espagnol s’est rappelé ainsi de la même action du même joueur face à Barcelone pour une main dans la surface qui n’a pas été sifflée pour les blaugranas. En plus de la comparution avec ce match, Piqué a fait de même contre Malaga, où un but légal avait été annulé, alors que Sergio Ramos avait inscrit un but hors-jeu valide. Pour le prouver, le Catalan a publié des captures d’écran concernant les différentes situations avec ce message : “Deux erreurs d’arbitrages contre le Barça contre deux en faveur du Real Madrid contre les même équipes. Soit huit points mal distribués contre Malaga et Villarreal. Les screens sont de la presse de Madrid, AS, si vous doutez”