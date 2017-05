Barça : Piqué, Mascherano et Aleix Vidal reçoivent le feu vert médical

Gérard Piqué, Javier Mascherano et Aleix Vidal, ont reçu ce samedi matin, le feu vert médical et seront tous les trois, aptes à disputer la finale de Copa del Rey contre Alavés (21h30). De ce fait, Luis Enrique a convoqué tout son effectif à Madrid, dont Marlon Santos de la réserve. Sergi Roberto, Rafinha et Luis Suarez voyageront eux, également avec l’équipe malgré qu’ils soient blessés ou sanctionnés.

La grande nouveauté et le retour du latéral droit qui s’était blessé contre Alavés en début d’année et qui avait souffert d’une luxation du genou qui l’éloignait des terrains pendant plusieurs mois. Sa récupération s’est faite plus vite que prévu, lui qui dont sa saison était pressentie comme achevée. Tout le monde sera présent à Vicente Calderon pour le dernier match de Luis Enrique, en tant qu’entraîneur du FC Barcelone.