Barça : Piqué “Luis Enrique mérite de repartir avec un titre”

Le défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué s’est exprimé ce vendredi en conférence de presse, la veille de la finale de Copa del Rey contre Alavés.

Le joueur catalan est revenu sur plusieurs sujets, dont notamment le dernier match de Luis Enrique et de l’énorme motivation de ses coéquipiers avant le rendez vous du samedi soir à Vicente Calderon. “Alavés a été la révélation de la saison et ont une opportunité historique. Nous devons égaler leur niveau de motivation et montrer notre supériorité technique et tactique”, a expliqué Piqué. En ce qui concerne le technicien asturien qui dirigera son dernier match au Barça, l’international espagnol s’est montré très élogieux à son égard : “Il a été l’un des meilleurs entraineurs de l’histoire du club. On espère remporter un titre en plus. Nous savons qu’avec vous il n’a pas eu la meilleur des relations mais au vestiaire il nous a tous conquit. Il mérite de repartir avec un titre et nous espérons gagner”.