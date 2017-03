Barça : Piqué “Les joueurs ne sont pas des machines”

Gerard Piqué s’est exprimé après la défaite contre La Corogne dimanche soir en Liga (2-1), à Riazor. Le défenseur espagnol a décrit que les joueurs n’étaient pas ” des machines” après avoir réalisé un grand match contre le PSG en Ligue des Champions.

“Tout ceux qui suivent Barcelone auraient signé directement pour la remontada contre le PSG et perdre contre le Deportivo”, a déclaré Piqué après la défaite contre les Galiciens. “C’est le football. Nous ne sommes pas des machines. Après l’effort de mercredi, c’est assez compliqué. Nous devons féliciter le Deportivo qui méritaient la victoire”, a déclaré le défenseur espagnol. “On a dominé au début et on avait le contrôle. Leur but a changé la donne et l’égalisation a été un booste pour le moral. Cependant, le deuxième but était de trop.. Le Depor était très fort.