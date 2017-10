Gérard Piqué a écopé mercredi soir de son tout premier carton rouge en Ligue des Champions face à l’Olympiakos. Averti un peu plus tôt dans la soirée, le défenseur central avait tenté d’inscrire un but de la main, et a pris un carton rouge.

En 92 matchs de Champion’s League, Piqué a été expulsé pour la première fois. Il devrait prendre un match de sanction.