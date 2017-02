Barça : Piqué et Arda Turan ne se sont pas entraînés

Les blaugranas se sont entraînés ce vendredi sans Gérard Piqué qui a réalisé un travail spécifique au gymnase ainsi qu’Arda Turan. Mis à part les deux joueurs cités, Luis Enrique a pu travailler avec tous les joueurs disponibles.

Le milieu de terrain turc souffre d’une blessure à l’adducteur du pied gauche selon le club. L’absence du défenseur central est plus importante puisque ce sera donc Mathieu et Umtiti qui devraient occuper la charnière centrale contre le Deportivo Alavés samedi. Le but est de laisser Piqué au repos un peu plus, afin de pouvoir être disponible mardi prochain à Paris contre le PSG pour les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Mascherano et Rafinha quand à eux, sont toujours forfaits.