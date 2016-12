Barça : Piqué et Alba touchés et incertains pour le Clasico

Si le FC Barcelone s’est incliné (1-1) sur la pelouse d’Anoeta dimanche soir contre la Real Sociedad, deux joueurs ont été touchés. Jordi Alba et Gerard Piqué sont restés sur le terrain après avoir pris un coup et ont choisi de poursuivre la rencontre malgré tout. Les défenseurs seront examinés ce lundi au Centre Sportif, pour définir la gravité de leur blessure, et si ce derniers seront aptes à disputer le Clasico samedi prochain.

Le genou droit de Piqué a rechuté après avoir récupéré dernièrement avait effectué son retour à Anoeta et espère revenir au niveau : “J’espère que ça ira mieux, j’ai ressenti quelques douleurs au genou”, a déclaré le catalan. Quant au latéral gauche, le communiqué du club indique que ce dernier souffre d’une contusion au genou et d’une entorse à la cheville. Son indisponibilité dépendra de l’évolution de sa blessure.