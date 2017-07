Barça : Piqué ” C’est à Neymar de communiquer”

Le doute et l’incertitude planent toujours au sein du FC Barcelone. Gérard Piqué, le défenseur du Barça s’est exprimé mardi soir en conférence de presse. L’occasion d’expliquer son message “Se queda” (il reste) posté dans la semaine concernant le futur de Neymar.

“C’était une opinion personnelle”, a expliqué le Catalan. “J’ai posté cette photo par rapport aux discussions que j’ai eues avec Neymar, par rapport à ce que j’ai pu ressentir et ce dont j’avais envie. C’était un moment de détente, c’est venu comme cela, il n’y a rien de spécial. Ce n’est pas officiel. C’est à Neymar de communiquer, mais c’est ce que je souhaite (qu’il reste) et j’espère que cela se passera ainsi”. L’international espagnol à tenté tant bien que mal de trouver les arguments pour que son coéquipier poursuive au Barça pour un projet ambitieux : “C’est un joueur unique, le Barça doit lutter de toutes ses forces pour qu’il reste, a assuré l’international espagnol. On ne trouvera pas d’autre joueur comme lui. Le championnat (de France), avec tout mon respect, ce n’est pas la même chose (que la Liga). C’est pour cela que je lui ai dit qu’il ne devait pas aller à Paris. Parce que là-bas, il n’y a que la Ligue des champions qui compte. S’il ne la gagne pas, il n’aura jamais la reconnaissance qu’il mérite”, a expliqué Piqué.