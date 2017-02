Barça : Piqué “Avant Luis Enrique, on était dans la merde”

Gérard Piqué a rompu son silence après un mois et s’est exprimé devant les médias espagnols au sujet de la situation actuelle du FC Barcelone. Le défenseur central du club catalan était présent lors de l’inauguration de la Pista Bella de Visa Sports, accompagné de son ancien coéquipier Carles Puyol.

“Quand Luis est arrivé, on était dans la merde absolue et on a gagné le triplé”, a déclaré l’international espagnol, qui assure être derrière son entraîneur Luis Enrique. Depuis quelques temps, le coach asturien ne fait plus l’unanimité chez les supporters et au sein du vestiaire. “Nous sommes toujours en course dans les trois compétitions et nous avons des options dans les trois malgré qu’en Ligue des Champions ce sera très très difficile. On tentera jusqu’à la fin. J’aimerais bien que nous avancions et que l’on puisse voir tout ce que le mister a réalisé comme travail avec nous. Nous sommes à fond derrière lui et tous ensembles !!”. Piqué a également tenu à faire passer un message aux socios avant le match retour contre Paris : “Venez au Camp Nou, on a besoin de vous, soutenez nous”.