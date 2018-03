Barça : Piqué a créé un groupe WhatsApp avec des madrilènes

Dans un article publié sur The Players Tribune, Piqué a relaté ses nombreuses expériences en tant que joueur. Le défenseur du FC Barcelone a révélé qu’il a créé cette saison, un goupe WhatsApp (messagerie instantanée) avec des joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid. “Si vous lisez tout ce que les médias écrivent, vous penserez sans doute qu’on se déteste. Mais, en fait, nous nous entendons tous très bien, et nous nous écrivons à propos de la tactique, des philosophies du football et même des livres que nous lisons”, a expliqué le joueur catalan. “C’est spécialement drôle pour moi en ce moment car nous avons 15 points d’avance sur le Real.Donc je suis très créatif dans mes réponses. La saison dernière, quand les gars du Real gagnaient tout, ils se sentaient bien. Ils chambraient constamment quand je les voyais à l’entraînement en équipe nationale “, a-t’il ajouté.

Piqué a démontré que les deux équipes ne se détestaient pas mais au contraire, s’aiment bien. “La saison dernière, ils riaient et contractaient leurs muscles comme The Rock en disant #HalaMadrid et posait des emojis de petits trophées, explique le joueur. “Cette saison, l”ambiance est différente. Toutes leurs photos Instagram ont l’air plus sombre. “3 points aujourd’hui. On doit continuer à travailler dur ! ” Alors je leur envoie sur le groupe WhatsApp : “Allons les gars, pourquoi êtes vous aussi sérieux ?!” Du coup, je mets un petit emoji qui pleure et un emoji qui rit. J’ai donné un nom spécial à ce groupe. Je l’ai appelé : FÉLICITATIONS”. L’ambiance est saine au sein des deux groupes, et cela se ressent lorsque le défenseur retourne en sélection nationale.