Barça : Paco Alcacer marque enfin !

Le FC Barcelone s’est donné en spectacle mercredi soir lors du match retour de la Copa del Rey face à Hercules (7-0) après avoir concédé le nul à l’aller 1-1.

Lors de ce match entièrement maîtrisé durant toute la rencontre, Paco Alcacer peut enfin être soulagé puisque l’attaquant espagnol a inscrit son premier but en match officiel avec le FC Barcelone. Après avoir joué 576 minutes sous le maillot blaugrana, Paco a enfin trouvé le chemin des filets, à la 55ème minute, pour le but de la manita (5-0). Un but qui permettra de lui redonner de la confiance pour la suite, et pour bien terminée l’année 2016.