Barça : Paco Alcacer intéresse le Celta Vigo

Paco Alcacer parait plus en dehors du Barça que dans l’optique de poursuivre. Les rumeurs concernant le départ de l’attaquant deviennent de plus en plus importantes. La dernière provient de Galice. Selon Onda Cero, le Celta Vigo souhaiterait recruter le joueur espagnol entraîné par Juan Carlos Unzué, l’ancien adjoint de Luis Enrique.

Le transfert de Paco Alcacer a été une mauvaise opération pour les blaugranas qui n’ont pas tant comptés sur le joueur arrivé en provenance de Valence. Ce dernier pourrait quitter la Catalogne lors du mercato hivernal au plus vite afin d’obtenir plus de temps de jeu, qu’il n’a pas à Barcelone.