Barça : Ousmane Dembélé sera présenté ce lundi

C’est le jour d’Ousmane Dembélé. L’attaquant qui a récemment signé au FC Barcelone a déjà passé sa visite médicale. Le joueur sera présenté en début d’après-midi au Camp Non, devant ses nouveaux supporters et la presse.

A 12h30, Dembélé signera son contrat au côté du président Josep Maria Bartomeu. a 13h45, le joueur se rendra sur la pelouse du Camp Non pour aller à la rencontre des supporters et découvrir sa nouvelle maison. Le jeune attaquant arrivé en provenance du Borussia Dortmund s’est dit “très heureux” et que c’était “un rêve qui se réalisait”. Au prix de 105 millions d’euros et de 42 millions de bonus et une clause fixée à 400 millions, Dembélé est devenu ainsi le joueur le plus cher de l’histoire du FC Barcelone.