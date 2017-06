Barça : Opération Dembélé

Le FC Barcelone reste toujours en contact avec le Borussia Dortmund pour Ousmane Dembélé, selon SPORT. Le directeur sportif Robert Fernandez était déjà intéressé par le profil du joueur français l’été dernier.

Selon le quotidien L’Equipe, le Barça aurait manifesté à nouveau son intérêt pour s’attacher les services du joueur qui évolue en Allemagne, afin de rejoindre son coéquipier Samuel Umtiti. Le but serait de finaliser le deal rapidement pour un montant de 15 millions d’euros et un contrat de cinq ans. “J’avais des contacts l’année passée pour signer à Barcelone, mais voilà, c’est le mercato. En sélection, avec Digne et Umtiti on se pose des questions sur nos clubs respectifs, et ils m’ont dit que c’était très bien. Je pense néanmoins rester au Borussia Dortmund”, a déclaré l’attaquant français au micro de Téléfoot.