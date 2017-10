Barça : Opération défenseur central

Le FC Barcelone veut recruter deux défenseurs centraux lors du prochain mercato, selon Mundodeportivo: un à court terme et un autre à long terme. La priorité serait Yerry Mina qui pourrait rejoindre le club en janvier, si Thomas Vermaelen résilie son contrat d’ici fin d’année 2017. La direction du club catalan a prévu d’accélérer pour signer au plus vite le défenseur colombien prometteur.

L’excellente adaptation de Umtiti a provoqué aux dirigeants une envie de répéter le succès du transfert du jeune français. Ces derniers ont coché les noms de Zagadou et Diakhaby. Le premier a débuté avec l’équipe première de Dortmund et a disputé la Ligue des Champions. A ses 18 ans, le défenseur a été formé au PSG et évolue dans les catégories inférieures de la sélection française.