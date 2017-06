Barça : Offensive pour Dembélé

L’attaquant du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé est de nouveau dans la ligne de mire du FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Le directeur sportif du club catalan Robert Fernandez, était vivement intéressé par le profil du jeune joueur déjà la saison passée, et revient à la charge cet été. Alors qu’il évoluait à Rennes encore, l’attaquant français voulait disposer d’un temps de jeu plus élevé, et avait refusé l’offre des blaugranas puisqu’il ne voulait pas vivre dans l’ombre du trident Messi-Suarez-Neymar.

Compréhensif pour le jeune de 19 ans qui a évolué dans l’équipe allemande en tant que titulaire sous les ordres de Thomas Tuchel, mais a déclaré au dirigeant du Barça : “Un jour, je jouerai pour le FC Barcelone”. Une phrase qui devrait probablement se réaliser cet été puisque le technicien du Borussia Dortmund Tuchel, a démissionné de son poste, lui qui comptait énormément sur l’attaquant français et qui lui a fait confiance. Reste à savoir si l’appel du Barça cette année, sera plus forte que la précédente.